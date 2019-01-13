Veteranlar turnuvasında şampiyon Türkiye!

Türkiye Veteran Milli Futbol Takımı, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen "Davit Petriaşvili Efsaneler Turnuvası 2019"un finalinde İspanya’yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Tiflis Olimpik Spor Sarayı’nda bu yıl 3. kez düzenlenen "Davit Petriaşvili Efsaneler Turnuvası"na Türkiye, Gürcistan, İspanya, Ukrayna, UEFA ile FIFA’nın veteran takımları katıldı.

Türkiye, A Grubu’nun ilk maçında ev sahibi ve geçen yılın şampiyonu Gürcistan’la karşılaştı. Ay-yıldızlılar, ilk maçını Gürcistan’a 5-3 kaybettikten sonra grubunda UEFA takımını 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Türkiye ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada rakibine penaltılarda 9-8 üstünlük sağlayan milliler, finale yükseldi.

Finalde ise Türkiye ile İspanya takımları karşılaştı. Türkiye, 2. dakikada Cihan Haspolatlı, 13. dakikada Volkan Arslan’ın golleriyle 2-1 galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu. İspanya’nın tek golünü 21. dakikada Vicente Engonga kaydetti.

Maç sonrası düzenlenen törende Gürcistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Davit Mujiri, Türkiye takımına turnuvanın kupasını takdim etti.

Turnuvanın en iyi oyuncusu Hasan Kabze seçildi. Turnuvanın en skoreri ise 9 gol atan Milan’ın eski oyuncusu ve Tiflis Belediyesi Başkanı Kakha Kaladze oldu.

Maçın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eğitim dairesi ve gençlik kollarında koordinatör görevinde çalışan eski futbolcu Nevruz Şerif, 2. kez bu turnuvaya katıldıklarını ifade ederek, "Çok mutlu olduk. İki senedir Gürcistan’da iyi ağırlanıyoruz. Bu seneyi şampiyon olarak bitirmemiz bizi çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Nevruz Şerif, bu tür organizasyonların insanları birbirine yaklaştırdığını kaydederek benzer turnuvaların ülkeler ve halklar arasındaki dostluğun artmasına vesile olduğunu sözlerine ekledi.