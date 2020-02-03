Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya halk ve masterler olmak üzere 30+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+ ve 70+ kategorilerinden 165 veteran sporcu katıldı.

Eğlenceli anlara şahitlik edilen şampiyona sonunda derece alan veteran badmintonculara ödüllerini Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Asbaşkan Akif Sıtkı Esen, Genel Sekreter İsa Ayan, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yusuf Kılıç, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Tural, Disiplin Kurulu Başkanı Bilal Turan Küçükarpacı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Yaşar, Teknik Kurulu Başkanı M. Fatih Kaymaz, Eğitim Kurulu Başkanı Zafer Şahin, Eğitim Kurulu Üyesi Ayhan Baydil ve Metin Sürücü, Veteranlar Kurulu Üyesi Yüksel Başaran, Milli Takım antrenörleri Barış Boyar ve Hakan Avcı takdim etti.



