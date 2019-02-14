Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası Adana’da yapılacak

Adana Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası'nın 7'ncisi, 16-17 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayında, Çukurova Üniversitesi'nin katkılarıyla Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği ve Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen turnuva, 30 yaş üzeri (1989 dahil) sporcu lisansı ibraz eden herkese açık. Katılım ücreti kayıt sırasında banka havalesi yaparak dekont gönderenler için 150 TL, turnuva sabahı ödeme yapanlar için 200 TL.

Yarışmalar, erkek-kadın tekler (single), erkek-kadın çiftler (double) ve karışık (mix) olarak yapılacak.

Tek Erkekler: 30-39(VH) 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+

Tek Kadınlar: 30-39(VH) 40-49, 50-59, 60+

Çift Erkekler: 30-39(VH) 40-49, 50-59, 60-64, 65-69,70+

Çift Kadınlar: 30-49, 50+

Karışık: 30+

İHA