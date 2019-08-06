Veteran okçular madalyaları kaptı
İtalya’nın Torino Şehirinde gerçekleşen Avrupa Masterlar Yarışmasında +50 Klasik Yay Erkeklerde Vedat Erbay altın madalya, +40 Makaralı Yay Erkeklerde Oleg Schulz altın madalya +40 Makaralı Yay Bayanlarda ise Özden Çitak gümüş madalya kazandı.
Avrupa Masterlar Okçuluk Yarışması, İtalya'da düzenlendi. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torino kentinde gerçekleştirilen organizasyonda +50 klasik yay erkeklerde Vedat Erbay, +40 makaralı yay erkeklerde Oleg Schulz, altın madalya kazandı.
+40 makaralı yay kadınlar kategorisinde ise Özden Çitak, gümüş madalya aldı.