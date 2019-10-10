Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde perde açılıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi adıyla oynanmaya devam edecek deplasmanlı ligde şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı’nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985’ten, 1988-1989’a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 defa kupayı müzesine götürdü.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom’a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

Eczacıbaşı’nın deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12 şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe 5 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011’de de şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı. Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da lig şampiyonluğunu elde etti.

VakıfBank’ın şampiyonlukları

VakıfBank, ligde son 5 sezonda 3 şampiyonluk kazandı. Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986’da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011’de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının 3 (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta’nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de 2 (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA’ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, 7 yıllık özlemini sonlandırdı. VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe’yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray ve Beşiktaş’ın şampiyonluğu yok

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı. Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Şampiyonlar

Kadın voleybolunda geride kalan 35 sezonun şampiyonları şunlar:

Sezon Şampiyon

1984-1985 Eczacıbaşı

1985-1986 Eczacıbaşı

1986-1987 Eczacıbaşı

1987-1988 Eczacıbaşı

1988-1989 Eczacıbaşı

1989-1990 Emlak Bankası

1990-1991 Emlak Bankası

1991-1992 VakıfBank

1992-1993 Güneş Sigorta

1993-1994 Eczacıbaşı

1994-1995 Eczacıbaşı

1995-1996 Emlak Bankası

1996-1997 VakıfBank

1997-1998 VakıfBank

1998-1999 Eczacıbaşı

1999-2000 Eczacıbaşı

2000-2001 Eczacıbaşı

2001-2002 Eczacıbaşı

2002-2003 Eczacıbaşı

2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta

2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta

2005-2006 Eczacıbaşı

2006-2007 Eczacıbaşı

2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva

2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem

2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem

2011-2012 Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 VakıfBank

2013-2014 VakıfBank

2014-2015 Fenerbahçe Grundig

2015-2016 VakıfBank

2016-2017 Fenerbahçe

2017-2018 VakıfBank

2018-2019 VakıfBank

AA