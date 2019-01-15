Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. hafta heyecanı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 13. hafta maçları yarın yapılacak.

15 Ocak 2019, Salı 13:39
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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. hafta heyecanı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 13. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek)

17.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)

19.00 Fenerbahçe Opet-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

19.30 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)

AA

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