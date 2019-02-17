Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.
Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi
Hakemler: Bülent Bozkurt, Tayfun Şener
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Simay Kurt, Bahar Akbay, Seray Altay, Ayşegül Girgin, Buse Melis Kara)
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt)
Setler: 17-25, 17-25, 21-25
Süre: 72 dakika (21, 24, 27)
AA