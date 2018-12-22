  • Haberler
  • Voleybol
  • Vestel Venus Sultanlar Ligi | Galatasaray: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi | Galatasaray: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Galatasaray’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

22 Aralık 2018, Cumartesi 16:45
- A +
Vestel Venus Sultanlar Ligi | Galatasaray: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Galatasaray’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi. 

Salon: TVF Burhan Felek 

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili 

Galatasaray: Jackson, Çağla, Hande, Aslı, Meryem, Leys, Gizem (L), Melike, Cansu, Buse, Elifsu, Nursevil. 

Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Meliha, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Gözde, Ezgi, Güldeniz, Büşra, Larson. 

Setler: 2-3 (15-25, 22-25, 25-20, 25-21, 16-18) 

Süre: 131 dakika (23,27,29,27,25) 

İHA

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.