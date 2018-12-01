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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

01 Aralık 2018, Cumartesi 20:14
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ramazan Çevik

Fenerbahçe: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Dicle Nur Babat, Sıla Çalışkan)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Darya Özbek, Aybüke Özdemir, Nikolaeva, Ceyda Demirhan, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-15, 25-20, 27-25

Süre: 87 dakika (24, 27, 36)

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