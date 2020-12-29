Vestel PUBG Mobile turnuvası sona erdi

Vestel'in düzenlediği Zula turnuvasının tamamlanması ile beraber son Kupa Vestel turnuvası olan PUBG Mobile turnuvası başlıyor. 19 Aralık’ta başvurular sonlanması ile beraber eşleşmeler açıklanmıştı. 21 Aralık’ta ise turnuva saat 20.00 itibariyle resmi olarak başladı. Turnuvanın ödül havuzu Zula turnuvasında olduğu gibi 5.000 TL.

Dört kişilik takımlardan oluşan ekipler, 3 maç üzerinden belirlenecek grup elemelerini, Erangel, Miramar ve Sanhok haritasında oynadılar. Turnuva toplamda beş gün sürdü ve 26 Aralık tarihinde sonlandı. Şampiyon katılan 512 takım arasından sıyrılmayı başaran ve son gün 46 puan toplayıp, genel sıralamda 116 puana ulaşan Etiget Esports ekibi oldu.

Yazar: Can Bekrioğlu - www.esporland.com