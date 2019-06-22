Vestel, 2 yıl daha Türk voleybolunun ana sponsoru

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Vestel ile olan iş birliğini 2 yıl daha uzattı. 2016-2017 sezonundan bu yana Türk voleybolunun ana sponsoru olan Vestel ve TVF arasında yapılan anlaşma kapsamında Türkiye’nin bayan voleybolunda en üst ligi, iki sezon daha Vestel Venus Sultanlar Ligi olarak anılacak.

Vestel ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) arasında gerçekleşen buluşmaya; Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alpaslan ve Vestel Pazarlama İletişim Grup Müdürü Feza Turunçoğlu katıldı.

Bununla birlikte Vestel, Türk Milli Voleybol Takımları ana sponsorluğu, Efeler Ligi, Kupa Voley, Pro Beach Tour ve Türk voleybolunun geleceğini şekillendiren, yüzlerce sporcunun yetişmesini sağlayan TVF Voleybol Okulları Fabrika Voleybol’a da resmi sponsorluğuna devam edecek.

ÜSTÜNDAĞ: UZUN YILLAR SÜRMESİ EN BÜYÜK ARZUMUZ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, “Türkiye Voleybol Federasyonu olarak voleybola bu denli güzel bakış açısıyla yaklaşan, yatırım yapan, hizmet eden Vestel gibi teknolojinin öncüsü bir şirketin bizlerin yanında olmasından mutluluk duyuyoruz. Bugün burada Vestel ile 2016 yılından bu yana süre gelen iş birliğimizin 2 yıl daha devam edeceğini sizlere duyurmak için hep birlikte bir aradayız. Bu güzel birlikteliğin uzun yıllar sürmesi en büyük arzumuz. Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Vestel Venus Sultanlar Ligi, her oyuncunun forma giymek istediği bir lig haline geldi. Teknolojinin öncü firması Vestel’in Türkiye’nin en başarılı takım spor branşı voleybola güvenmesi bizleri gururlandırıyor. Sayın Ergün Güler nezdinde bir kez daha tüm Vestel ailesine de desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, imzaladığımız sözleşmenin Türk voleybolu için hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

GÜLER: KADIN VOLEYBOLUMUZLA OMUZ OMUZA YÜRÜMEKTEN HEP MUTLULUK DUYDUK

Türk voleybolunun Vestel’le anılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Vestel Ticaret A.Ş Genel Müdürü Ergün Güler ise “Hem Türk voleybolunun ana sponsoru olmaktan hem de Cumhuriyet tarihinin en büyük kadın hareketi olan kadın voleybolumuzla omuz omuza yürümekten hep mutluluk duyduk. Şimdi yolculuğumuzu sürdürmenin sevincini yaşıyoruz. Herkesin ciddi tasarruf önlemleri aldığı bu dönemde Vestel olarak üretime, Ar-Ge’ye yatırımlarımıza devam ettiğimiz gibi voleybola olan desteğimize devam ediyoruz. Türk voleybolu son 3 yılda kadınıyla erkeğiyle önemli başarılar elde etti. Etmeye de devam edecek. Vestel olarak bizim de bu başarılarda payımız olduğu için gururluyuz. Türkiye Voleybol Federasyonumuzla imzaladığımız 1+1 yıllık sözleşmemizin voleybolumuza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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