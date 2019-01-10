Vesely: NBA kapısını asla kapatmadım!

Fenerbahçe Beko’nun Çek yıldızı Jan Vesely, NBA hakkında konuştu. NBA’e 2011 draft’ında 6. seçimi olarak gittikten sonra Fenerbahçe Beko’yla Avrupa’ya geri dönen Jan Vesely, sarı-lacivertli ekipte beşinci sezonunu geçiriyor.

Geride kalan yazlarda yıldız oyuncuya NBA’den teklifler gelse de Vesely kariyerini hep Fenerbahçe‘de devam ettirme kararı aldı. Çek yıldız, bu sezon EuroLeague’deMVP ödülü için de en büyük aday olarak gösteriliyor. Doğal olarak da bu durum, bu yaz sözleşmesi bitecek olan Vesely için NBA dedikodularını çıkarıyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda NBA’e uzak gözüken Vesely, Litvanyalı gazeteci Jonas Miklovas’a bu konuyla ilgili konuştu:

Çek yıldız, “NBA kapısını asla kapatmadım. Uygun bir fırsat olursa NBA’e gitmeyi düşünebilirim ama şu an için tek odak noktam Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

NBA’deki ilk macerasının iyi geçmemesi sebebiyle Amerikan medyasının onu “fiyasko” olarak görmesine ise Vesely şu cevabı verdi: “Bu onların düşüncesi. Oraya genç bir yaşta gittim ve o sene lokavt oldu. Kolay değildi. Onlara kanıtlayabileceğim hiçbir şey yok. Zaten basketbol oynayabildiğimi burada kanıtlıyorum.”

Bu sezon EuroLeague’de 16 maça çıkan 28 yaşındaki yıldız, 28 dakikada ortalamada 15.0 sayı, 5.4 ribaund, 2.8 asist ve 21.8 verimlilik puanı ortalamaları elde etti.

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