İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılma kararı alan Jan Vertonghen, eski takım arkadaşı Christian Eriksen gibi Inter'in yolunu tutabilir.

Gazzetta dello Sport'a göre Vertonghen, ocak ayında Tottenham'dan transfer edilen Christian Eriksen ile birlikte İtalya Serie A'de Inter forması giymeye hazırlanıyor.

Belçikalı savunmacının eski takımı Ajax'a dönebileceği de iddia edilmişti. Vertonghen'in Inter'e transferi durumunda Antonio Conte'nin de Premier Lig'den oyuncu transferleri tüm hızıyla devam etmiş olacak.