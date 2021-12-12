Verstappen’in dünya şampiyonluğu kesinleşti! FIA itirazları reddetti

Formula 1'de nefesleri kesen Abu Dhabi Grand Prix'i sona erdi ancak yankıları devam ediyor. Yarışta damalı bayrağı 2. sırada geçen ve şampiyonluğu Verstappen'e kaptıran Lewis Hamilton'ın takımı Mercedes, yarışın ardından son bölümde güvenlik aracı periyodunda verilen kararlara itirazda bulunmuştu.

FIA, Mercedes'in yaptığı itirazları reddetti. Böylelikle tarihi anların yaşandığı sezonda Max Verstappen'in dünya şampiyonluğu kesinleşmiş oldu.

Mercedes'in itirazları

Mercedes, iki konuda itirazda bulunmuştu, bunlardan ilki Max Verstappen'in güvenlik aracı çıkmadan Hamilton'ı geçtiği iddiası diğeri ise güvenlik aracı sonunda tüm tur yiyen pilotların turunu geri almadan yarışın başlatılması ile ilgiliydi.

Mercedes temyize gidiyor

Mercedes takımı, itirazlarının reddedilmesinin ardından, hakemlerin bu kararını temyize götürme niyetinde olduğunu duyurdu.



