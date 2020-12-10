Hollandalı pilot, yarış temposu anlamında o hafta sonunun en iyisiydi ve muhtemel bir galibiyeti kaçırdı. Genç sürücü, "Geçen hafta kazanabilirdik, ama sonradan konuşmak her zaman kolaydır. Tabii ki çok şanssızdım ama maalesef yarışlarda bazen böyle olabiliyor. O an çakılı görmedim ama başka bir şey de yapamazdım çünkü daha fazla fren yapmayı deneseydim ve Checo'yu bekleseydim, muhtemelen Charles bana çarpacaktı. Çünkü süspansiyonunu kırmıştı. Yani gidecek yer yoktu ve oranın çakıl olması şanssızlıktı. Bu yüzden duvara doğru dümdüz gittim. Yani aslında, siz nasıl söylüyorsunuz bilmiyorum, bir o***** kavgası yapmaya ve bunu devam ettirmeye, karşılıklı atışmaya gerek yok, önemli değil. İkimiz de yarış dışı kaldık ve olanlar oldu." yanıtını verdi.





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