Verratti: Galatasaray taraftarının yarattığı atmosfere hayran kaldım

PSG’nin Galatasaray’la oynadığı maçın yankıları sürüyor. Fransız devinin İtalyan orta sahası Verratti, Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferde futbol oynamak gerçekten çok zorlayıcıydı” ifadelerini kullandı.

05 Ekim 2019, Cumartesi 06:01
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Verratti: Galatasaray taraftarının yarattığı atmosfere hayran kaldım

Fransa’da PSG’nin Galatasaray’la oynadığı maçın yankıları sürüyor.

Takımın yıldız orta sahası Verratti, “İstanbul’daki atmosfer beni çok etkiledi. Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferde futbol oynamak gerçekten çok zorlayıcıydı” ifadelerini kullandı.

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