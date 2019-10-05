Verratti: Galatasaray taraftarının yarattığı atmosfere hayran kaldım
PSG’nin Galatasaray’la oynadığı maçın yankıları sürüyor. Fransız devinin İtalyan orta sahası Verratti, Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferde futbol oynamak gerçekten çok zorlayıcıydı” ifadelerini kullandı.
Fransa’da PSG’nin Galatasaray’la oynadığı maçın yankıları sürüyor.
Takımın yıldız orta sahası Verratti, “İstanbul’daki atmosfer beni çok etkiledi. Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferde futbol oynamak gerçekten çok zorlayıcıydı” ifadelerini kullandı.