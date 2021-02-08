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Veratti: Topu Neymar ve Messi'ye verir onları biraz izlemek için geride kalırdım

Barcelona'nın mali açıdan yaşadığı sıkıntılar sezon sonu Lionel Messi'nin geleceğini tekrardan gündeme taşıdı. Son olarak PSG'li Marco Veratti, PSG - Messi iddiaları hakkında konuştu.

08 Şubat 2021, Pazartesi 13:44 Son Güncelleme:
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Veratti: Topu Neymar ve Messi'ye verir onları biraz izlemek için geride kalırdım

2011 yılından bu yana Paris Saint-Germain forması giyen Marco Veratti, Lionel Messi'nin takıma katılma ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. 

İtalyan oyuncu, Manchester City ile de adı anılan Arjantinli yıldız hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Canal+ kanalına konuşan Verratti, ''Messi ile oynamayı çok isterim. Onun kadroda olması muhteşem bir şey olurdu. Topu Neymar ve Messi'ye verir onları biraz izlemek için geride kalırdım.'' ifadelerini kullandı.


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