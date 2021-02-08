Veratti: Topu Neymar ve Messi'ye verir onları biraz izlemek için geride kalırdım
Barcelona'nın mali açıdan yaşadığı sıkıntılar sezon sonu Lionel Messi'nin geleceğini tekrardan gündeme taşıdı. Son olarak PSG'li Marco Veratti, PSG - Messi iddiaları hakkında konuştu.
2011 yılından bu yana Paris Saint-Germain forması giyen Marco Veratti, Lionel Messi'nin takıma katılma ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.
İtalyan oyuncu, Manchester City ile de adı anılan Arjantinli yıldız hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Canal+ kanalına konuşan Verratti, ''Messi ile oynamayı çok isterim. Onun kadroda olması muhteşem bir şey olurdu. Topu Neymar ve Messi'ye verir onları biraz izlemek için geride kalırdım.'' ifadelerini kullandı.