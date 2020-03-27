Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkesinde Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Rodriguez, ölen kişinin 47 yaşındaki bir akciğer hastası olduğunu belirtti ve ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 107'ye yükseldiğini bildirdi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle 15 Mart'ta ülkenin 7 bölgesinde karantina ilan edilmiş, virüsün görüldüğü kişi sayısının artmasının ardından karantina ülke çapında uygulanmaya başlanmıştı.