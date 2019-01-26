Velimir Perasovic: 'Rakibimiz galibiyeti hak etti'

Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen'e 80-75 mağlup olan Baskonia'nın başantrenörü Velimir Perasovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Üç sayılık atışlarda etkili olamadıklarını vurgulayan Perasovic, "Darüşşafaka’yı tebrik ederim. Bizden daha sert oynadılar. Rakibimiz galibiyeti hak etti. İkinci yarı ilk yarıya oranla daha az enerjiyle ve sertlikle oynadık. Bazı noktalarda rakipten daha iyiydik. Ancak sertliğimizin rakip kadar iyi olmaması bize maçı kaybettirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı sebebiyle oynayamayan forvet oyuncusu Tornike Shengelia olmadan da kazanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.