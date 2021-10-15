Velimir Perasovic: Bu maçtan dolayı utanç duyuyorum

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Rus ekibi UNICS Kazan'ı 80-41 mağlup etti. Karşılaşma sonrası UNICS Kazan'ın başantrenörü Velimir Perasovic, açıklamalarda bulundu.

Yaşanan maçı kendileri adına utanç verici olarak yorumlayan Perasovic, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Bu maçtan dolayı utanç duyuyorum çünkü hiçbir şey yapamadık. Özellikle hücumda çok ama çok kötüydük. Sonrasında savunma yapmaya çalıştığınızda da bir ritim yakalamanız zor. Çok iyi savunma yaptılar biz de kararlılıktan uzak şekilde çok durağandık. Bugün en büyük sorunumuz hücumdaki üretkenlikti" dedi.