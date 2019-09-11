35 yaşındaki forvetin isminden esinlenilen Holosko isimli İngiliz tayı, Veliefendi'de start aldığı 1. koşuda tıpkı isim babası gibi baştan aldığı liderliği jokeyi Müslüm Çelik idaresinde yüksek süratiyle fotofinişe kadar taşıdı ve uzak farkla zafere uzandı.

1200 metre çim pistte 2 yaşındaki İngiliz taylarının mücadelesinde 7 tay start alırken Ankara'dan misafir olarak gelen Holosko 1 dakika 11 saniye 82 salisede tamamladığı bu galibiyetiyle kariyerindeki ikinci birinciliğine uzandı. Holosko bu koşuda 67 bin TL satın alınma bedeliyle start aldı.

Cem BOŞGELMEZ