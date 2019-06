Türkiye'de at yarışının en önemli mücadelesi olan ve 1927'den beri Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun 93.'sü bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te yapılacak. Atların kariyerlerinde sadece bir kez start alabildiği ve 3 yaşındaki İngiliz taylarına mahsus düzenlenen koşuya bu yıl 2'si dişi, 19'ü erkek olmaz üzere toplam 21 safkan iştirak edecek. 2400 metre çim pistte düzenlecek koşunun birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL, ikincilik ikramiyesi 660 bin TL, üçüncülük ikramiyesi 330 bin TL ve dördüncülük ikramiyesi ise 165 bin TL olarak belirlendi. Koşuda zafere uzanacak safkan sahibine birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 TL kazandıracak. Zirveye ulaşan safkanın sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu rakama 453 bin 750 TL daha ilave olacak ve toplam ödül 2 milyon 847 bin 585 TL'ye ulaşacak. Kadınların da önemli ilgi gösterdiği at yarışında 93. Gazi Koşusu'na 5 kadın at sahibi; Deniz Kurtel, Emine Kaya, Keziban Gündüzeli, Melis Kurtel Emin ve Müzeyyen Karabulut'un safkanları da katılacak.

Gözler Ahmet Çelik'te olacak

Gazi Koşusu'nu son 4 yılda kazanarak kırılması çok zor bir rekora imza atan jokey Ahmet Çelik bugün 93. Gazi'de start alacak 2 dişi taydan birisi olan THE LAST ROMANCE'a binecek. Müthiş bir rekoru elinde bulunduran Ahmet Çelik, zafere uzanırsa Gazi Koşusu'nu üst üste 5. kez kazanan jokey olarak bir kez daha adını tarihin altın sayfalarına yazdıracak.

■ Gazi Koşularındaki en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman`ın Halis Karataş idaresindeki Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına aittir.

■ Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri; Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi'dir.

■ Jokey Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey olmuştur.