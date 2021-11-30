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Veli Özdemir: Samsunspor'u eleyecek güçteyiz

Uşakspor Teknik Direktörü Veli Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında deplasmanda konuk olacakları Samsunspor'u eleyecek güçte olduklarını ifade etti.

30 Kasım 2021, Salı 19:20 Son Güncelleme:
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Veli Özdemir: Samsunspor'u eleyecek güçteyiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalardaki çıkışıyla Play-Off yarışına ortak olan Uşakspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında deplasmanda Spor Toto 1'inci Lig'in formda ekibi Yılport Samsunspor'un konuğu olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Rakibini normal sürede veya gerek olması halinde uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak.

Uşakspor Teknik Direktörü Veli Özdemir, Samsun'da tur için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söyledi. Özdemir, "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Samsunspor'u eleyecek güçteyiz" dedi. (DHA)

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