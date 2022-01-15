Veli Özdemir: Hedefimiz Play-Off potasında yer almak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk devresini 24 puanla 8'inci sırada tamamlayan Uşakspor ikinci yarının ilk haftasında yarın evinde Amed Sportif Faaliyetler'le karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Enes Kanpara'nın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Uşaksporlu taraftarlar karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.
Teknik direktör Veli Özdemir, ikinci yarıya galibiyetle başlayacaklarını belirterek, "Hedefimiz Play-Off potasında yer almak. Taraftarımızın desteği ile iyi bir başlangıca imza atmak istiyoruz" dedi. (DHA)