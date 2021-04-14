Ligde üst üste 11 galibiyet alarak şampiyonluk ateşini yakan teknik ekip ve oyunculara teşekkür eden Deveciler, "Oyuncular ve teknik ekip inanılmaz insanlardan oluşuyor. Hepsi çok karakterli, çok iyi insan ve çok iyi basketbolcular. Belki de en büyük şansımız bu. Çok çalışıyorlar. Bu ligde üst üste 11 maç kazanmak nerdeyse imkansız ve bugün geldiğimiz noktada şampiyon olmamız an meselesi. Umarım sonu iyi olur" diye konuştu.

"Gerçekten bu başarı onların ve onların bu kadar çok çalışmasının, birbirlerine kenetlenmesinin sonucudur" diye sözlerini sürdüren Veli Deveciler, şunları kaydetti:

"Bu hafta ligin en önemli maçını oynayacağız. Güçlü Samsunspor şampiyonluk iddiasıyla geliyor ve onlar da kazanmayı çok istiyorlar. Mücadeleci bir takım. Bu takıma emek veren birçok insanın sonucu görmek için sabırsızlıkla beklediği an geldi. Bakalım ne olacak. Yine tekrar ediyorum; bu takım her şeyi hak ediyor. Her biri bu şehir için canla başla çalışıyorlar. Onlar şampiyonluğu çok istiyor. Biz de onlara güveniyoruz. Denizli’yi bu kadar kaliteli insanlardan oluşan bir takımla temsil ettiğimiz için ne kadar övünsek azdır."

"BU TAKIM DENİZLİ'NİN"

Denizli şehrinin takıma sahip çıkması gerektiğini de ifade eden Deveciler, "Tüm Denizli takımımızı takip ediyor. Bu kadar yaklaşmışken bize verecekleri destek her şeyden daha önemli. Oyuncularımızın bunu hissetmesi, onların şampiyonluk inancını bir kat daha artıracaktır. Denizli şehri bu zor günlerde birlik içinde bir şey yapacaksa şimdi tam zamanıdır. Denizli'nin ne kadar özel bir şehir olduğunu göstermek için elimizdeki bu fırsatı kaçırmayalım. Herkesin imrenerek baktığı basketbol takımımıza hak ettiği desteği verelim" dedi.

DHA