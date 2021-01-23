Online gerçekleştirilen divan toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vefa Küçük, 2020 yılının salgınla geçtiğini ve ülkemizdeki işleyişi derinden sarstığını ifade etti.

Vefa Küçük, "Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve kulüp çalışanlarımız 2020 yılında da yasaklara uymak kuralıyla ellerinden gelenin en iyisini yaparak yönetmeye çalıştılar. Sportif başarıda da yerimizi muhafaza ve ileri götürmede çalıştılar. Kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz bütün imkanlarla Sağlık Bakanlığı ve hükumetin aldığı kararlar ile bu faaliyetleri sürdürmüştür. Başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi canla başla çalışmalarından dolayı da tebrik ediyorum. 9 branşta yarışıyoruz, bir spor kulübüyüz. Erkek ve kadın sporcularımızın Türkiye'de Avrupa'da ve dünyada büyük başarıları var rekorlar kırıyoruz. Kulübümüzün 2020 yılında covid-19 sebebiyle gerek sporcularından gerekse de çalışanlarından az sayıda bir oranla hastalığa yakalandılar ve kısa sürede iyileşip devam ediyorlar. Kulübümüzün iyi bir sağlık ekibi var" dedi.