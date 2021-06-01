Kosova ile San Marino, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Kosova'da oynanan mücadelede eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi adeta gol şov yaptı ve ev sahibi ekip sahadan farklı galip ayrıldı.

4-1 sona eren karşılaşmada Kosova'nın golleri 28, 45, 46 ve penaltıdan 76. dakikalarda Muriqi'den geldi. San Marino'nun tek golünü ise 85. dakikada David Tomassini attı.

Geçtiğimiz sezonu Lazio'da geçiren 27 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam oynadığı 34 maçta attığı 2 golle beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı.







