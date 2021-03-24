Lazio'da büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriqi ile yollar ayrılıyor.

Football Italia'nın haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe 'ye geri dönebilir. Haberde Samatta, Cisse ve Mame Thiam'ın forvette yeteli katkıyı sağlayamadığı için sarı lacivertlilerin Muriqi'ye yöneldiği yazıldı.

Sezon başı Fenerbahçe'den Lazio'ya 18.5 milyon euroya transfer olan Vedat Muriqi, Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 25 maçta 2 gol atabildi. Kosovalı futbolcu son olarak ligde oynanan Udinese maçında gösterdiği kötü performansla sosyal medyada taraftarın tepkisini çekmişti.







