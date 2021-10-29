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Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geliyor mu? Maurizio Sarri açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği iddia edilen, Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2021, Cuma 18:00 Son Güncelleme:
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Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geliyor mu? Maurizio Sarri açıkladı

Serie A'da Lazio'nun yarın Atalanta ile karşılaşacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe 'nin transfer radarında bulunduğu iddia edilen golcü futbolcu Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.

Football Italia'da yer alan habere göre Sarri, Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transferine dair söylentiler hakkında hiçbir şey bilmediğini dile getirdi.

Sarri'nin açıklamaları şu şekilde:

"Vedat Muriqi iyi çalışıyor. Bologna maçından sonra kendisinin ve takımın performansından memnun değildi. Ancak Fenerbahçe'ye transferine dair söylentiler hakkında hiçbir şey bilmiyorum."


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