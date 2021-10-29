Serie A'da Lazio'nun yarın Atalanta ile karşılaşacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe 'nin transfer radarında bulunduğu iddia edilen golcü futbolcu Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.

Football Italia'da yer alan habere göre Sarri, Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transferine dair söylentiler hakkında hiçbir şey bilmediğini dile getirdi.

Sarri'nin açıklamaları şu şekilde:

"Vedat Muriqi iyi çalışıyor. Bologna maçından sonra kendisinin ve takımın performansından memnun değildi. Ancak Fenerbahçe'ye transferine dair söylentiler hakkında hiçbir şey bilmiyorum."











