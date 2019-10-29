Giresunspor'da ilk yılında 9 haftayı boş geçen, ikinci sezonunda 3 kez fileleri havalandıran Kosovalı, Gençlerbirliği ve Çaykur Rize'de bu sürede 2'şer gol attı. Pek çok Avrupa kulübünün radarında olan Vedat Muriqi'in amacı şampiyonluğun yanına krallığı da koymak.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de başarı istatistiklerini yeniden yazıyor… Kosovalı forvet, Türkiye'de forma giymeye başladığı 2014-15 sezonu itibariyle en iyi lig başlangıcını yaptı. 9 maçta 810 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, 5 golle takıma katkı verdi. Giresunspor'da ilk 9 haftayı boş geçen, sezonu 4 golle bitiren Vedat, ikinci sezonunda 17 gole ulaşırken, 9 haftada üç gol atmıştı. 2017-18 sezonunda gittiği Gençlerbirliği'nde 9 haftayı 2, devreyi 3 golle tamamlayan Muriqi ara transferde gittiği Rize'de 9 maçta 2 gol atmıştı. Geçen sezon 17 golle Rizespor'un başarısında en büyük payın sahibi olan Kosovalı yıldız, ilk 9 haftada sadece 2 kez gol sevinci yaşamıştı. Pek çok Avrupa kulübünün radarında olan Vedat Muriqi'in amacı şampiyonluğun yanına krallığı da koymak.

(Sabah)