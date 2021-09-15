Lazio'nun Kosovalı oyuncusu Vedat Muriç, teknik direktör Maurizio Sarri ile birlikte katıldığı UEFA Avrupa Ligi grup maçı öncesindeki basın toplantısında konuştu.

Galatasaray maçı öncesi konuşan Muriç, "Bu güzel şehre dönmek çok güzel. Ben bir santraforum ve gol atmak istiyorum. Hedefim de gol atmak. Umarım yarın gol atarım ve uzun vadede de hedefime ulaşırım. İlk sene şanssız başladım lige. Pandemi döneminde hastalandım. İtalya Ligi’nin zorluğu nedeniyle biraz zorlandım. 4-5 senedir beraber çalışan bir gruba entegre olmak zordu. Çok çalışıyorum. Hocam bana güvenir ve kadroya alırsa ben de oyunumu göstermeye hazırım." ifadelerini kullandı.



