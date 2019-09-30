Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric G.Saray derbisinde 3 puanı kaçıran taraf olduklarını dile getirirken, "1 puan kötü değil ama yenemediğimiz için üzülmeliyiz. Antalya maçını kazanarak milli maç arasına avantajlı dönmek istiyoruz" dedi

ÇOK GOL POZİSYON BULDUK...

Vedat şu ifadeleri kullandı: Derbide çok fazla pozisyon bulmamıza rağmen değerlendiremedik. Buradan kazanamıyorsanız mağlup olmayacaksınız. Ligde her maç önemli her puan önemli.

LİDERLİK KOLTUĞUNU İSTİYORUZ

Burada alınan 1 puan bile şampiyonluk için belirleyici olabiliyor. Ama dönüp; baktığımızda kazanabileceğimiz bir maçtı. Şimdi taraftarımızın da desteğiyle en kısa sürede lider olmak istiyoruz.

SAKATLANAN ISLA'NIN DURUMU İYİ ÇIKTI!

Sol üst baldırına darbe aldığı için derbi maçın 2. yarısında oynamayan Isla'nın dün tedavisi yapıldı. Isla'nın durumunun iyi olduğu bilrdirildi.

Galatasaray derbisinde oynamayan futbolcular dün antrenman yaptı. İdmana altyapıdan 8 futbolcu katıldı.

Kaynak: Takvim