Vedat Muriç: 24 saatin 5-6 saatini menajerlik oyununa ayırıyorum

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, kulüp televizyonu FB TV'nin sosyal medya hesabının canlı yayınına katıldı ve soruları yanıtladı. Muriç, boş zamanlarında futbol menajerlik oyununu çok fazla oynadığını söyledi.

"Herkesin katkı sağlaması çok güzel oldu"

Vedat Muriç, "Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin ekmeğini yiyoruz, neler yapabiliriz diye ufak bir toplantı yaptık aramızda. Kaptanımız zorunlu kılmadı bunu, çok yabancı da olduğu için, isteyen katılmayabilir dedi. Herkesin katkı sağlaması çok hoş, çok güzel oldu. Kosova'da hava yolu, kara yolu gibi giriş çıkış kapıları erken kapandı. OHAL var ülkede, saatler değişiyor sadece. 06-12 arası ihtiyaçlar için çıkabiliyor insanlar. Önlem alınmasına rağmen, küresel bir sorun olduğu için 106 vaka sayısı var, 1 de vefat var."

"La Casa de Papel'i izliyorum"

"Fazla dizi izlemiyorum. Eşim 'Sefirin Kızı' diye bir dizi var onu izliyor ben de ona eşlik ediyorum. Onun dışında dizi olarak La Casa de Papel'i izliyorum. Yeni sezonun başlamasını bekliyorum. Annemle ablamla günde 1-2 defa konuşuyorduk. Şimdi 4-5 defa konuşmaya başladık. Takımda Serdar Aziz'le konuşuyorum. Emre ağabeyle konuşuyorum arada... Onun dışında takım arkadaşlarımın instagram storylerine sataşıyorum mesaj atarak"

"Bağdat Caddesi'nde tur atmak.."

Bu süreçte en çok kimle konuştuğu ve en çok kimi ne neyi özlediği sorulan Vedat Muric, şu ifadeleri kullandı: ''Annem ve ablamla 1 kere konuşuyorduk ama şu an 4 -5 kere ye çıktı. Takımdakilerle de görüntülü değil ama mesajlaştım. Serdar Aziz, Emre ağabey.. Bizimkiler görüntülü bir şey attıklarında onlara musallat oluyorum. Hepsi birbirinden kıymetli. İnsan ayırmayacağım ortamımız hep vardı. Birini söylersem olmaz. Şu an Samandıra'yı özledim diyebilirim. Bir an önce gidip idman ve maç havasına girmek istiyorum. En çok özlediğimi şey ise eşimi alıp idmandan sonra Bağdat Caddesi'nde kahve alıp tur atmak. Eşimle bir yerde güzel bir yemek yemek.

"Menajerlik oyunu oynuyorum"

"24 saatin 5-6 saatini menajerlik oyununa ayırıyorum. Çok oynuyorum çünkü zaman çok çabuk geçiyor. Çok sarıyor. Şu an iyi gidiyoruz. Karantinanın ilk 4-5 günü 'futbolla ilgilenmeyeceğim' dedim. Arkadaşlarla farklı oyunlar oynadık ama menajerlik bilgisayarı açtığımda önüme çıktı. Açtığımda 'bırakırım, sıkılırım' dedim ama şimdi zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum"