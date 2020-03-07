Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç, Hürriyet'e konuştu. Muriç, Fenerbahçe'ye transfer sürecinden transfer olmak istediği lige kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Vedat Muriç'in röportajından öne çıkanlar:

Moralinizi bozacak mesajlar alıyor musunuz?

Sosyal medyayı çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Etkilenmemeye çalışıyoruz ama etkileniliyor. Ben bu mesleği kutsal görüyorum. ‘baskı başarıya iter.’ Doğru ama çok zor. Var gücümle bu camia için Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşımak için elimden geleni yapacağım.

1,5 yaşında oğlunuz var. Futbolcu olmasını ister misiniz?

Çocuğumuz sporla ilgilenirse çok sevinirim. Ama onun dışında vatana millete hayırlı bir evlat olsun isterim.

Hangi ülkeye transfer olmak istersiniz?

İngiltere ile burası arasında büyük bir tempo farkı olduğu için nasıl olur emin değilim. Bundesliga’da tabii isterim ama şu an aklım sadece Fenerbahçe’de başarıya odaklanmakta.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen teklif süreci nasıl gelişti?

İki büyük kulüp bir futbolcuyu istiyorsa birçok şeyin yazılıp çizilmesi normaldi. Bu süreçlerin anormale kaçtığını düşünenler vardı. Ben öyle düşünmüyorum.

Ersun yanal’ın gidişi hakkında ne düşünüyor?

Hoca gidiyorsa futbolcular da hatalıdır. Çok daha fazlasını verebiliriz de. Emre Ağabey 40 yaşında ve aktif oynuyor. Böyle oyuncu çok nadirdir. Böyle bir görevi Volkan Ağabey ile üstlenmesi de önemli.

Vedat Muriç boş zamanlarında ne yapar?

Masa tenisi filan çok seviyorum. Playstation’da tenis de oynuyorum, Federer’ciyim, Hayal ediyordum ama bir gün F.Bahçe’de oynayacağımı tahmin etmiyordum. Oyunda transferimi yapıyordum.