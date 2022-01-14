Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vedat Muriç'in talipleri artıyor. Fenerbahçe ile de ismi anılan golcü futbolcuyu, West Bromwich Albion'ın da istediği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, 27 yaşındaki Kosovalı santraforu kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekibi Leeds United'ın da listesinde bulunduğu belirtilen futbolcuyu Lazio, öncelikli olarak bonservisi ile takımdan göndermek istiyor.

2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Muriç, İtalyan ekibinde 48 maçta yalnızca 2 gol ve 2 asistlik performansla beklentilerin altında kalmıştı.



