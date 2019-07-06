Rizespor arasında Vedat Muriç bilmecesi, bir kördüğüme doğru ilerliyor. Fenerbahçe, Rize ile bonservis ve takas konusunda anlaştı, Makedon golcü ise Galatasaray’a gitmek istediğini yönetime bildirdi.

Ancak Karadeniz kulübü ile Galatasaray arasındaki bonservis pazarlıkları sonuç vermedi. Bunun üzerine gece yarısı bir açıklama yapan Muriç, “Transferim ile ilgili tercihlerin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım” dedi.

‘Vedat tercihini söyledi’

25 yaşındaki oyuncunun menaceri Haluk Canatar ise “Vedat’ın sözleşmesi devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi Vedat bir kulübe (Galatasaray) gitmek istediğini söylüyor. Başkan da ’O rakamlara satmam’ diyor. Konu böyle kapanıyor. Şu an herhangi bir başka gelişme yok” ifadelerini kullandı.

‘Hazırlık kampına katılacak’

Bu gelişmelerin ardından konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Oyuncumuz şu an için oluşan şartlarda bizimle birlikte devam edecektir. Vedat Muriç takımımızın yeni sezon hazırlık kampına katılarak takımdaki yerini alacaktır. Vedat Muriç transferi askıya alınmıştır. Gelecek günlerin neyi göstereceğini şimdiden kestirmek güç olsa da bu gelişme her iki taraf için de hayırlı olmuştur” diye konuştu.