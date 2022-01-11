İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Vedat Muriç'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan golcü futbolcunun, yeni adresinin Premier Lig olabileceği iddia edildi.

Football Italia'da yer alan habere göre 2020 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'nun yolunu tutan ve İtalyan ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen Vedat Muriç ile İngiliz takımları Leeds United ve Hull City ilgileniyor.

Kosovalı golcüye Leeds United'dan yoğun bir ilgi bulunuyor. Ancak Lazio, Muriç'in bonservisi ile takımdan ayrılmasını planlarken, İngiliz ekip 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Hull City ise oyuncu için girişimlerde bulundu ancak olumlu gelişme sağlanamadığı için diğer alternatiflere yöneldi.

Bu sezon 14 maça çıkan Vedat Muriç, gol atma başarısı gösteremezken, takımı adına 1 asistlik katkı verdi.



