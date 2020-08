Vedat Muriç’in Lazio’ya transferinde hareketli saatler yaşanıyor. İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, Fenerbahçe ile Lazio’nun her konuda anlaşmaya vardığını yazdı. Gazete, tarafların bonuslarla birlikte 19 milyon Euro’yu bulacak bir bedel üzerinde el sıkıştığını, evrak işleri için iki tarafın da çalışmalara başladığını yazdı. Haberde, Muriç transferiyle ilgili resmi açıklamanın her an gelebileceği belirtildi. Haberde, teknik direktör İnzaghi’nin 26 yaşındaki forveti çok istediği kaydedildi.

İmmobile’le çift forvet

Başarılı çalıştırıcını, İmmobile-Muriç ile çift forvetli bir sisteme dönebileceği öne sürüldü. Öte yandan Vedat Muriç, dün Topuk Yayası’ndaki kampta adeta telefonu elinden düşürmedi. Kosovalı yıldızın uzun süren telefon görüşmeleri yapması dikkat çekti.