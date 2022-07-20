Belçika ekibi Club Brugge'e transferi son anda iptal olan Vedat Muriç, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Mallorca'ya transfer olmak üzere.

Marca'da yer alan habere göre Mallorca, oldukça karmaşık geçen transfer görüşmelerinin ardından hem Vedat Muriç hem de kulübü Lazio ile anlaşmaya vardı. İddialara göre Kosovalı golcü, 2026 yılına kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Görüşmeler kolay geçmedi

Sezonun sona ermesinin ardından Mallorca, Vedat Muriç'in bonservisini almak için harekete geçti. Ancak 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen İspanyol ekibi, Lazio ile pazarlıklara başladı. İtalyan ekibi ise bonservis beklentisinde ısrarcı olunca görüşmeler oldukça yavaş ve karmaşık bir şekilde ilerledi. Hatta orta yol bulunamaması nedeniyle Kosovalı golcü Club Brugge'e transfer olmak üzereydi.

Transfer son anda iptal oldu

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Mallorca'da geçiren ve bonservisi Lazio'da bulunan Vedat Muriç'in yaklaışk 11 milyon Euro'luk bir bonservis ile Club Brugge'e transfer olması bekleniyordu. Ancak sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atması için Belçika'ya giden futbolcunun transferi son anda iptal olmuştu.

Bunun üzerine transferin, Muriç'in sağlık kontrollerinden geçememesi nedeniyle iptal olduğu belirtilirken, Lazio ise futbolcunun raporlarında bir sorun olmadığını ileri sürmüş ve kulüpler arasında transfer anlaşmazlığı meydana gelmişti.

Mallorca'da kendine geldi

2020 yılında Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalmıştı. Ancak Kosovalı futbolcu Mallorca'da gösterdiği 17 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans ile yeniden dikkatleri çekmişti.

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