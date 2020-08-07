Fenerbahçe yeni transferlerini arka arkaya açıkladığı günün sabahında sıcak bir gelişme daha yaşadı. Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alınan Vedat Muriqi için İtalyan'nın Lazio kulübünden 15 artı 3 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Lazio'nun temsilcisi dün İstanbul'a indi ve yönetici Semih Özsoy ile masaya oturdu. Görüşmeler bugün de devam edecek. Eğer bu transfer biterse Kanarya, kârın yüzde 15'ini Çaykur Rizespor'a verecek.

RUS GOLCÜ SMOLOV IÇIN HAREKETE GEÇILDI

Gelen bonservis gelirinin tamamını oyuncu bonservis harcamasında kullanabilecek olan Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve geçen sezonu kiralık olarak Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov için temaslara başladı. Bonservisi 2022'de bitecek olan Rus golcü için pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 30 yaşındaki forvet, geçen sezon Rusya'da 14 maçta 3 gol, 3 asist üretirken, kiralandığı Celta Vigo'da ise 14 karşılaşmada 2 gol kaydetti.