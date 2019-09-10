EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda yıldızlar topluluğu İngiltere, Vedat Muriçli Kosova'yı St Mary Stadyumu'nda konuk etti. St. Mary`s Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçta gülen taraf 5-3'le ev sahibi İngiltere oldu.

İngiltere’nin gollerini 8. dakikada Raheem Sterling, 19. dakikada Harry Kane, 38. dakikada kendi kalesine Mergim Vojvoda, 44 ve 45 1. dakikalarda Jadon Sancho kaydetti.

Kosova’da Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, mücadeleyi bir gol 2 asistle tamamladı. Kosova’nın 1 ve 49. dakikalarda Valon Berisha ile bulduğu gollerin asistini yapan Muric, 55. dakikada ise penaltıdan rakip fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından İngilte 9 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Kosova ise 8 puanla 3. sırada yer aldı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın İngiltere Vedat Muriç'i konuşuyor! 1 gol, 2 asist!

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Vedat Muriç'e yakın takip

Fenerbahçe sezon başında Vedat Muriç'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Kosovalı golcü, hazırlık dönemi, lig maçları ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın devleri peşine düştü. Scoutlar onu adım adım takip etti.

Son olarak Kosova'nın Çekya ile oynadığı maçı izleyen scoutların İngiltere maçında da Vedat Muriç'i mercek altına aldığı öğrenildi.

İngiltere - Kosova ilk 11'ler

İngiltere: Pickford, Alexander-Arnold, Keane, Maguire, Chilwell, Rice, Barkley, Henderson, Sterling, Sancho, Harry Kane.

Kosova: Muric, Hadergjonaj, Aliti, Voca, Rrahmani, Berisha, Vojvoda, Halimi, Muslija, Celina, Vedat Muriç