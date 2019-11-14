Fenerbahçe’nin gol makinesi Vedat Muriç, Kasımpaşa maçında bir sakatlık yaşamış, buna rağmen karşılaşmayı tamamlamıştı. Ayak bileğinde burkulma olan Muriç son 15 dakikada sekerek mücadele etmiş ve son düdükle yere yığılmıştı. Kosova’nın Çekya ve İngiltere’yle oynayacağı maçlar için millî takıma davet edilen yıldız oyuncunun son kontrollerinde, bu zorlu maçlarda forma giyemeyeceği kesinleşti. Fenerbahçe’den bilgilendirme amaçlı yapılan ilk açıklamada Muriç’in tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı ifade edilmişti. Ancak yapılan detaylı tetkikler neticesinde Kosovalı yıldızın durumunun çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Rodrigues gibi!

Muriç’in ayak bileğindeki burkulmanın ikinci derece olduğu belirtilirken, tedavisine hemen başlanan golcünün millî araya rağmen Malatya deplasmanında forma giymesinin mümkün olmadığı öğrenildi. Ankaragücü maçında aynı sakatlığı yaşayan Rodrigues’in sahalara dönmesi tam bir ayı bulmuştu. Karşılaşmanın 41. dakikasında bileğini burkan Afrikalı yıldız hemen kenara gelmişti. Muriç ise sahada kalmayı tercih etti. Konunun uzmanları her oyuncunun fiziki yapısının farklı olduğuna dikkat çekse de Muriç’in yoğun tedaviye rağmen Malatya’da oynamasının mümkün görünmediği Göztepe deplasmanına da yetişemeyeceği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye