Vedat Muriç’in menaceri Haluk Canatar: Önceliği İtalya!

Fenerbahçe Yönetimi’nin bonservisini 20 milyon Euro (146 milyon TL) olarak belirlediği Vedat Muriç ile ilgili en net açıklama menaceri Haluk Canatar’dan geldi. Canatar, oyuncusunun geleceği hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Lazio ve Napoli’yle ilgili soruları yanıtlayan menacer Canatar, “Şu aşamada bunu ne yalanlayabilirim ne de doğrulayabilirim. Birkaç kulübün ilgisinin olduğu ve görüşmeler yapıldığını söyleyebilirim” dedi.

Haluk Canatar, İngiliz takımlarının da 25 yaşındaki forvetle ilgilendiğini belirterek şunları söyledi: Vedat Muriç’in önceliği İtalya. Kendisi Kosova vatandaşı ve Arnavut kökenli. İtalya ile Arnavutluk arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu son günlerde bir kez daha gördük. İtalya’yı istemesinde bu kültürel yakınlığın etkisi var.