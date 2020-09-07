Lazio’ya transfer olan Vedat Muriç’in kariyerinde birçok dönüm noktası bulunuyor. Bunlardan belki de en önemlisi 2017-18 sezonunda yaşandı.

O dönem Gençlerbirliği forması giyen futbolcu kadroya giremiyordu. Hem kendisi düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek hem de kulübü futbolcuyu göndermek istiyordu.

Süper Lig’den Akhisarspor kendisini istese de menajeri Haluk Canatar’ın yönlendirmesiyle Muriç bir alt ligde şampiyonluk mücadelesi veren Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Çünkü Vedat’ın Akhisar’da oynaması da şüpheliydi. Ege ekibi ayrıca ligden de düşebilirdi.

Canatar’ın bu öngörüsü doğru çıktı. Rize şampiyon olup Süper Lig’e çıkarken, Vedat da ilk gittiği günden son ayrıldığı maça kadar takımın en önemli ismi oldu. Gerçek patlamayı da burada yaparak Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in transfer listesinde yer aldı. Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra kışını sürdürdü ve İtalya’nın yolunu tuttu.

Muriç’i 3.5 milyon euroya alan sarı-lacivertliler sadece 1 yılda 20 milyon euroya Lazio’ya sattı. Futbolcu neredeyse 17 lig maçında 6 kat değer kazandı. Ligin ilk yarısında müthiş bir performans sergileyen futbolcu, takımın ikinci yarıda şubat ayı itibariyle şampiyonluk şansını kaçırmasıyla eski performansını sürdüremedi. Ancak ilk yarıdaki 17 maç ve Kosova Milli Takımı ile çıktığı maçlar Lazio için yeterli oldu. (Skorer)