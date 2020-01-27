Sarı-Lacivertliler, Muriç’in ağları sarstığı 9 lig maçında da sahadan galibiyetle ayrılan taraftı. Bu müthiş seri, Başakşehir karşısında da devam etti. 25 yaşındaki oyuncu, Kruse’nin golünde yaptığı müthiş koşuyla takım arkadaşının önünü açtı. Ardından Rodrigues’in asistinde skoru 2-0’a getirip Başakşehir’in fişini çekti. Böylece Sarı-Lacivertliler, Muriç’in gol sevinci yaşadığı 10 lig maçından toplam 30 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Kosovalı’nın ligdeki gol sayısı ise 12’ye yükseldi.