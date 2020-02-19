Fenerbahçe'de sezonun flaş ismi olan Vedat Muriç, ligde kaydettiği 12 golle takımına büyük katkı sağladı. 25 yaşındaki futbolcu, performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarına girmeyi başardı. Ancak Kosovalı oyuncunun formu, çok kritik bir dönemde dibe vurdu.

Muriç, Trabzon maçında net fırsatları harcadı, Alanya karşısında 6 şut denemesinde de isabet sağlayamadı, Ankaragücü yenilgisinde de etkisiz kaldı. Başarılı futbolcunun performansı son 3 maçta ciddi anlamda düştü. Vedat Muriç, yeniden gollerini sıralamaya başlamak için Galatasaray derbisini fırsat olarak görüyor.

Golcü oyuncu, bu maça özel bir motivasyonla hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş karşısında gol sevinci yaşayan Muriç, Aslan’ı da avlayarak gerçek Fenerbahçeli olmak için sabırsızlanıyor.