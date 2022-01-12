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Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç: Dönmek istiyorum

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi olan Vedat Muriç'in eşinden flaş sözler. Golcü futbolcunun eşi Edibe Muriç, İstanbul'a dönmek istediğini söyledi.

12 Ocak 2022, Çarşamba 07:06 Son Güncelleme:
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Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç: Dönmek istiyorum

Vedat Muriç ve eşi Edibe Muriç, Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programına katıldı. Yıldız futbolcu, “Tatil için burada olduğumuzu söyleyeyim” dedi. Ancak eşi Edibe Muriç, Kosovalı golcünün aksine daha açık konuşarak, “Vedat elime mikrofonu almamı istemedi! Roma’da asla memnun değilim. İstanbul’a dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Edibe Muriç, Eser Yenenler’in, “Kimin aklını okumak isterdin?” sorusuna ise, “Ben açıkçası Ali Koç’un aklını okumak isterdim” yanıtını verdi.

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