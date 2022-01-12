Vedat Muriç ve eşi Edibe Muriç, Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programına katıldı. Yıldız futbolcu, “Tatil için burada olduğumuzu söyleyeyim” dedi. Ancak eşi Edibe Muriç, Kosovalı golcünün aksine daha açık konuşarak, “Vedat elime mikrofonu almamı istemedi! Roma’da asla memnun değilim. İstanbul’a dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Edibe Muriç, Eser Yenenler’in, “Kimin aklını okumak isterdin?” sorusuna ise, “Ben açıkçası Ali Koç’un aklını okumak isterdim” yanıtını verdi.