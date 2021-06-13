Geride bıraktığımız sezon net golcü sorunu yaşayan Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesinde kadrosunu en az 2 forvetle güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalar devam ederken, Fenerbahçe yönetiminin ilk golcü adayı: Vedat Muriç... Kanarya'da forma giydiği ilk sezonunda çıktığı 36 maçta 17 gol, 5 asistlik performans gösteren Kosovalı golcü, 18.5 milyon Euro karşılığında Lazio'nun yolunu tutmuştu.

Sarri geldi, şansı azaldı

İtalya'da bekleneni veremeyen 27 yaşındaki forvetin bir sene kiralanması gündeme gelirken, Muriç'in de aklının hâlâ İstanbul'da olduğu öğrenildi. Çizme'ye birtürlü uyum sağlayamayan ve Maurizio Sarri'nin takımın başına gelmesiyle forma şansının iyice azalacağını düşünen tecrübeli golcü, Fenerbahçe'ye dönüp yeniden kendisini kanıtlamaya sıcak bakıyor.

Kiralama formülü devrede

Yönetim de şartların oluşması halinde Muriç'i bir sezon kiralamayı planlıyor. Fakat Ali Koç ve ekibi, bu transfer girişimleri öncesinde teknik direktör belirsizliğini sonuçlandırmayı hedefliyor. Takımın hocası belli olduktan sonra,raporlara göre yıldız oyuncu için Lazio ile görüşmeler başlayabilir.

Yusuf Dursun







