Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor’un Başkanı Hasan Kartal, “Vedat Muriç’i, Fenerbahçe’ye satmakla çok doğru karar verdik. Yerine aldığımız sporculardan bir Vedat daha çıkarsak çok iyi olurdu. Takıma güveniyoruz. Bizim takımın ne yapacağı tam belli olmuyor. Şansımız iyi gitmiyor bazen. Artık şanstan ziyade iyi işler yapmamız gerekiyor” dedi. Fenerbahçe ile bir bağlantısını olmadığını da vurgulayan Kartal, “2009 yılında Rize’de yönetime girdim ve ben Rizespor milliyetçisiyim” yorumunu yaptı.

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