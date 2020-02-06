Fenerbahçe’de bu sezon başarılı bir görüntü sergileyen Vedat Muriç'e yeni bir talip daha çıktı. Hem İngiliz hem de Fransız basınında yer alan haberlerde; Monaco’nun Muriç’i gündemine aldığı belirtildi.

Şu anda Monaco’da iyi bir dönem geçiren Islam Slimani’nin İngiltere’ye dönmek istediği kaydedildi. Slimani’yi kadrosunda kiralık oynayan Fransa Ligue 1 temsilcisinin bu nedenle Kosovalı forvetli listesine aldığı aktarıldı.

Gelecek sezon forvet hattında bonservisiyle bir oyuncu kazandırmak isteyen Monaco’nun Muriç’i sezon sonuna kadar takip edeceği ve listesinde tuttuğu bildirildi. 25 yaşındaki forvet, bu sezon Fenerbahçe’de 21 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı. (Skorer)